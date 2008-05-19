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заменили все фото, которые там размещали пользователи на провакационный текст. Если видите - жалобите, пожалуйста. Размещали сами - удаляйте! Это угрожает существованию форума!
Любое обсуждение текущей международной ситуации - бан без предупреждения.
До конца февраля 2023 года будет реформирован (сокращен) раздел "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ".
Рекомендуем вам сохранить важную информацию на своё устройство и обменяться контактами с продавцом/покупателем/заказчиком/мастером!
****
ВАЖНО! В случае получения подозрительных ЛС (спам, попрошайничество и т.п.) высылайте на admin ЦИТАТУ и СКРИНШОТ.
Заметили, что у Вас cтало меньше сообщений? Не переживайте! Из объемных тем удаляются сообщения с неактуальной информацией ("где купили", битые ссылки, оффтопы и др.)
Когда форум "тормозит", получаются дубли сообщений. Мы будем благодарны вам за жалобы (кнопка \!/) на дублях - так сможем удалить их быстрее!
Шлифуем
Репэйнт, римейк и модификация fashion-кукол, мейк-апы для BJD, материалы, советы...
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22 сообщения • Страница 1 из 1
Шлифуем
... и что из этого выходит)
Долго думала, куда лучше поместить эту темку - сюда или в Лечебницу. В итоге решила, что "снятие" рельефных трусов для многих дополнение приятное, но вовсе не обязательное. НЕ экстренное. Посему логичнее сюда. К тому же, сюда больше народу ходит...
Некоторые также выравнивают неаккуратные швы.
Итак, в одной темке я наткнулась на сообщения и том, что некоторые "снимают" рельефные трусики барби при помощи нулевой наждачки али пилки для ногтей, ибо многим не нравится этот рельеф, к кукол старого образца, как мы говорили в детстве, червяки в попе, у повых - миллион, пардоньте, прыщей... Гладкая попка всяко приятнее, я трусы можно и сшить, чтобы всё как по-настоящему. Кто-то вроде эти трусики удачно "снимал". Я же вчера, вдохновившись, схватила пилку для ногтей и отшлифовала своей Данделион одну ягодицу - но вышло как-то тускло, видно, что тёрли наждачкой.
Хотелось бы увидеть фотографии (пардоньте, если что)) удачных результатов. И более детальные рекомендации в тему.
Долго думала, куда лучше поместить эту темку - сюда или в Лечебницу. В итоге решила, что "снятие" рельефных трусов для многих дополнение приятное, но вовсе не обязательное. НЕ экстренное. Посему логичнее сюда. К тому же, сюда больше народу ходит...
Некоторые также выравнивают неаккуратные швы.
Итак, в одной темке я наткнулась на сообщения и том, что некоторые "снимают" рельефные трусики барби при помощи нулевой наждачки али пилки для ногтей, ибо многим не нравится этот рельеф, к кукол старого образца, как мы говорили в детстве, червяки в попе, у повых - миллион, пардоньте, прыщей... Гладкая попка всяко приятнее, я трусы можно и сшить, чтобы всё как по-настоящему. Кто-то вроде эти трусики удачно "снимал". Я же вчера, вдохновившись, схватила пилку для ногтей и отшлифовала своей Данделион одну ягодицу - но вышло как-то тускло, видно, что тёрли наждачкой.
Хотелось бы увидеть фотографии (пардоньте, если что)) удачных результатов. И более детальные рекомендации в тему.
Последний раз редактировалось Ithiliel 25 май 2008, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- Мультяшка Ю
- Мир кукол зовет...
- Сообщения: 769
- Зарегистрирован: 30 ноя 2006, 06:52
- Откуда: Московская область
Ни разу не слышала о шлифовке в целях снятия трусов... Извиняюсь, а в чём смысл подобной процедуры? Трусы для куклы можно так же сшить и одеть поверх пластмассовых. Да и куклы, в основном одетые дома, а не в нижнем белье...
К тому же, по своему опыту, могу сказать, что даже от самой мелкой наждачки и пилки на пластмассе остаются сильно видимые следы, которые мне, например, убрать не удалось ничем...
Правда, покажите, если у кого получилось, прямо интересно!
К тому же, по своему опыту, могу сказать, что даже от самой мелкой наждачки и пилки на пластмассе остаются сильно видимые следы, которые мне, например, убрать не удалось ничем...
Правда, покажите, если у кого получилось, прямо интересно!
У своих Тоннеров швы на теле шлифовала сначала "предпоследним" номером наждачки, потом "нулевым", а потом бруском для полировки ногтей. У этого бруска четыре поверхности с разной степенью абразива, последний шлифует до блеска. После обработки не осталось даже следов от дефектов, ровные гладкие ножки и тело.
Можно ли такое у Барби? Не знаю. Может быть от вида пластмассы все зависит.
Можно ли такое у Барби? Не знаю. Может быть от вида пластмассы все зависит.
- Мультяшка Ю
- Мир кукол зовет...
- Сообщения: 769
- Зарегистрирован: 30 ноя 2006, 06:52
- Откуда: Московская область
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6936
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Я своим куклам никогда в жизни не стану шить тканевые трусы такого размера, как делают эти "пластмассовые". Я узенькие трусики шью, маленькие, изящные, чтобы брюки сверху надевались без проблем, а если шить такую штуковину, чтобы прикрыла все это безобразие, это сколько же она места будет занимать. Да и некрасиво, такие трусы разве что старухи носят. Так что убрать эти гадости было бы хорошо, но я шлифовать не решилась бы, слишком страшно сделать все еще хуже.
Правда, меня больше всего убивают белые пластмассовые трусы. Вот их уж точно ничем не сошлифуешь...
Правда, меня больше всего убивают белые пластмассовые трусы. Вот их уж точно ничем не сошлифуешь...
Это было моё сообщение о сошлифовке рельефных трусиков Барби с телом нового образца. С размещением фотографий на форум я так и не смогла разобраться, поэтому их и нету. Результаты вполне приличные, смею вас заверить, потому что после сошлифовки выступающих "пупырышек" я область шлифования ещё и полировала поверхностями для полировки ногтей( на той-же спецпилке, Севен степ, там КАЖДЫЙ бочок пилки оклеен шкуркой разной зернистости, и есть поверхность для заключительной полировки). Ну, и терпения надо... потому, что это всё времени занимает много.. Именно поэтому остальные куклы у меня-таки не избавились от этих "трусов".. пока.
Возможно у вас получилось"не очень" потому, что использовали слишком зернистую наждачку? Тут нужно аккуратно, и начинать можно с достаточно крупного зерна, но надо вовремя перейти на более мелкое. В конце-концов все заметные царапины должны "уйти" и после шлифовки могут остаться только "муаровые" пятнышки там, где были пупырышки, но это не бросается в глаза. Так что нужно пошлифовать ещё, более мелким боком, и потом ПОПОЛИРОВАТЬ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛАСТМАССЫ НА ТУЛОВИЩЕ!!!! Ноги и руки таким образом я шлифовать не советую! НОГИ испортятся однозначно, руки... мм...надо аккуратно пробовать на незаметном месте.
Единственная действительно серьёзная трудность в сошлифовке - удаление этих самых пупырышек в вогнутых местах.. например.. в месте смыкания ягодиц, ямочка на крестце.
Возможно у вас получилось"не очень" потому, что использовали слишком зернистую наждачку? Тут нужно аккуратно, и начинать можно с достаточно крупного зерна, но надо вовремя перейти на более мелкое. В конце-концов все заметные царапины должны "уйти" и после шлифовки могут остаться только "муаровые" пятнышки там, где были пупырышки, но это не бросается в глаза. Так что нужно пошлифовать ещё, более мелким боком, и потом ПОПОЛИРОВАТЬ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛАСТМАССЫ НА ТУЛОВИЩЕ!!!! Ноги и руки таким образом я шлифовать не советую! НОГИ испортятся однозначно, руки... мм...надо аккуратно пробовать на незаметном месте.
Единственная действительно серьёзная трудность в сошлифовке - удаление этих самых пупырышек в вогнутых местах.. например.. в месте смыкания ягодиц, ямочка на крестце.
Последний раз редактировалось kroshkaRu 09 июн 2008, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
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- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2057
- Зарегистрирован: 30 апр 2008, 13:16
- Откуда: Москва, Россия
kroshkaRu писал(а):Дюкаша, а эти белые трусы - это часть туловища полностью из белой пластмассы, или это краска белая на пластмассе? Её нельзя аккуратно растворителем смыть? У меня просто таких кукол нет, поэтому не знаю.
Если это такие белые трусы, как на Май сцен - то их наверняка можно смыть. У моей они даже сами в районе шовчика внизу слегка стерлись
kroshkaRu писал(а):Единственная действительно серьёзная трудность в сошлифовке - удаление этих самых пупырышек в вогнутых местах.. например.. в месте смыкания ягодиц, ямочка на крестце.
Спасибо, что откликнулись.
Именно с такой сложность я и столкнулась. наждачки у меня все слишком зернистые - пробовала их на старой кукле и пришла к выводу, что лучше не рисковать, найти помельче. Попу Данделион я шлифовала пилкой Мжэри Кей - получилось хорошо, но именно на изгибах и "споткнулась". Так она и сидит пока недошлифованная.
Зато этой пилкой и полировкой хорошо и быстро выровнялись швы на руках. раньше на тему швов я никогда не заморачивалась - из любопытства решила попробовать.
Девочки, кажется я разобралась с загрузкой фото на сайт.
это всё - результат шлифовки.
а вот - проблемные места
тут надо было-бы ещё поработать. Но мне стало лень.
это всё - результат шлифовки.
а вот - проблемные места
тут надо было-бы ещё поработать. Но мне стало лень.
Последний раз редактировалось kroshkaRu 01 янв 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
- Anardin
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2634
- Зарегистрирован: 25 сен 2007, 15:13
- Откуда: Москва, МО
- Контактная информация:
Не знаю, в тему ли, но я мелким наждаком (номера не знаю, его кусочек прилагался к трехмерному пазлу мебели 1:12) сошлифовывала румянец у ТэЯнга Мессионари. На одной щеке остались несколько следов, различимых лишь в приближении - первый блин комом, вторая совершенно ровная. Следы мне посоветовали затереть крупной замшей.
Крошка Ру, слов нет - так здорово и аккуратно вышло... Как бы мне также моих девочек обработать? Буду пытаться. У моих девочек ноги цветные, я хочу отшлифовать им попы и ещё и раскрасить под цвет ног, чтобы всё было логичнее, тогда голыми они будут смотреться не так нелепо.
Анардин, а я румянец убирала просто ацетоном, но там жертвой была опять же Барби (у Данделион он был столь сильным, будто бедной девочке пощёчин надавали)
Анардин, а я румянец убирала просто ацетоном, но там жертвой была опять же Барби (у Данделион он был столь сильным, будто бедной девочке пощёчин надавали)
Ithiliel, если соберётесь этим заниматься - оберните ноги куклы тряпочкой так, чтобы пилка случайно не шоркала там, где туловище близко подходит к ногам - тазовое сочленение, имею в виду. А то ноги залохматятся. Да и рисунок на ногах сотрётся. Там сложно не задеть, а если по тряпочке пройдётесь шкуркой, то ничего не будет ногам. Пилка, которой я пользовалась имеет закруглённые края, так что ими удобнее "подлазить" в труднодоступные места, но зато "благодаря" нескольким поверхностям с наждачкой, можно шеркануть там, где совсем не надо.. Вот и изобретала с тряпочками защиту).
- Anardin
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2634
- Зарегистрирован: 25 сен 2007, 15:13
- Откуда: Москва, МО
- Контактная информация:
Увы, у JP кукол-гидроцефалов лица из твердого пластика, после ацетона остаются легкие разводы. Плюс есть риск испортить саму текстуру головы, если ацетон чистый. Мне не хотелось так рисковать.Анардин, а я румянец убирала просто ацетоном, но там жертвой была опять же Барби (у Данделион он был столь сильным, будто бедной девочке пощёчин надавали)
Вообще, за границей для удаления макияжа пользуются каким-то чудосредством с кодовым именем "magic eraser" , выяснить природу оного пока не удалось.
- Anardin
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2634
- Зарегистрирован: 25 сен 2007, 15:13
- Откуда: Москва, МО
- Контактная информация:
Нет, у Джэек голова из другого материала, наподобие твердой резины (подергала сейчас Изольду за нос, пожамкала за щеки) + внутри еще замороченый крепеж. Наощупь он скрее как ливингдолл или фимо, а не как пластмасса, да и текстура сама по себе другая - например, нос пачкается, как у момоко, и лица темнеют немного от времени; у паллип - нет, ибо чистый пластик.
Для снятия бровей должна подойти жидкость для снятия лака без ацетона, но лучше, конечно, для пробы проексперементировать на тыльной части головы.
Еще в теме о стафе для кастома блайт мне написали, что тот самый "волшебный ластик", возможно, разновидность жидкости для снятия акрила с белковых кистей. Его продают в "Черной речке" в Москве и, может быть, ее региональных филиалах (у себя все никак не соберусь проверить). Стоит - 190р. В ближайшее время поеду, прозондирую, все равно после окраски глорийного серванта кисти пострадали.
Кстати, после шлифовки наждаком затирала щеки салфеткой для протирки ноутов, помогло
Для снятия бровей должна подойти жидкость для снятия лака без ацетона, но лучше, конечно, для пробы проексперементировать на тыльной части головы.
Еще в теме о стафе для кастома блайт мне написали, что тот самый "волшебный ластик", возможно, разновидность жидкости для снятия акрила с белковых кистей. Его продают в "Черной речке" в Москве и, может быть, ее региональных филиалах (у себя все никак не соберусь проверить). Стоит - 190р. В ближайшее время поеду, прозондирую, все равно после окраски глорийного серванта кисти пострадали.
Кстати, после шлифовки наждаком затирала щеки салфеткой для протирки ноутов, помогло
- llsonya
- Мир кукол зовет...
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 03 июн 2008, 12:39
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
магическим ластиком называется, похоже, обычная жесткая губка:))))
http://www.mr-hobby.com/cgi/goods.cgi?category=6 всякие вспомогательные материалы нежно любимого MR HOBBY-- может, у них там что то есть, не разберу....
а швы с рук-ног барбятин прекрасно убираются маникюрным брусочком, факт. если нужна более грубая, зернистая шкурка, то есть 3М-овские абразивные губки ( в иных случаях они удобнее, можно подобраться в труднодоступное местечко). джей-долловскую ручку брусок не взял.
http://www.mr-hobby.com/cgi/goods.cgi?category=6 всякие вспомогательные материалы нежно любимого MR HOBBY-- может, у них там что то есть, не разберу....
а швы с рук-ног барбятин прекрасно убираются маникюрным брусочком, факт. если нужна более грубая, зернистая шкурка, то есть 3М-овские абразивные губки ( в иных случаях они удобнее, можно подобраться в труднодоступное местечко). джей-долловскую ручку брусок не взял.
Anardin писал(а):Для снятия бровей должна подойти жидкость для снятия лака без ацетона, но лучше, конечно, для пробы проексперементировать на тыльной части головы.
Чур нас, такое использовать)
Уж не знаю, как у некоторых получается ею что-то смыть, но я уже нарывалась на жидкость, которая либо вообще ничего не смывает, либо смывает по чайной ложке в час (отмывала туфельки... На одну туфельку потребовалось бы 10 немаленьких бутылок). Нет, жидкость - это для лака, а я лучше предпочту чистый ацетон.
- Madin
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2321
- Зарегистрирован: 07 окт 2006, 08:43
- Откуда: Одесса
- Контактная информация:
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