Сообщение kroshkaRu » 26 май 2008, 14:12

Это было моё сообщение о сошлифовке рельефных трусиков Барби с телом нового образца. С размещением фотографий на форум я так и не смогла разобраться, поэтому их и нету. Результаты вполне приличные, смею вас заверить, потому что после сошлифовки выступающих "пупырышек" я область шлифования ещё и полировала поверхностями для полировки ногтей( на той-же спецпилке, Севен степ, там КАЖДЫЙ бочок пилки оклеен шкуркой разной зернистости, и есть поверхность для заключительной полировки). Ну, и терпения надо... потому, что это всё времени занимает много.. Именно поэтому остальные куклы у меня-таки не избавились от этих "трусов".. пока.

Возможно у вас получилось"не очень" потому, что использовали слишком зернистую наждачку? Тут нужно аккуратно, и начинать можно с достаточно крупного зерна, но надо вовремя перейти на более мелкое. В конце-концов все заметные царапины должны "уйти" и после шлифовки могут остаться только "муаровые" пятнышки там, где были пупырышки, но это не бросается в глаза. Так что нужно пошлифовать ещё, более мелким боком, и потом ПОПОЛИРОВАТЬ. ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛАСТМАССЫ НА ТУЛОВИЩЕ!!!! Ноги и руки таким образом я шлифовать не советую! НОГИ испортятся однозначно, руки... мм...надо аккуратно пробовать на незаметном месте.

Единственная действительно серьёзная трудность в сошлифовке - удаление этих самых пупырышек в вогнутых местах.. например.. в месте смыкания ягодиц, ямочка на крестце.