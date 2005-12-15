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заменили все фото, которые там размещали пользователи на провокационный текст. Если видите - жалобите, пожалуйста. Размещали сами - удаляйте! Это угрожает существованию форума!
Любое обсуждение текущей международной ситуации - бан без предупреждения.
****
ВАЖНО! В случае получения подозрительных ЛС (спам, попрошайничество и т.п.) высылайте на admin ЦИТАТУ и СКРИНШОТ.
Заметили, что у Вас cтало меньше сообщений? Не переживайте! Из объемных тем удаляются сообщения с неактуальной информацией ("где купили", битые ссылки, оффтопы и др.)
Когда форум "тормозит", получаются дубли сообщений. Мы будем благодарны вам за жалобы (кнопка \!/) на дублях - так сможем удалить их быстрее!
КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??
Всё о починке и реставрации кукол. Устранение и предупреждение поломок. Уход за куклами.
Модератор: mary vassilieva
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- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 4198
- Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
- Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
- Контактная информация:
КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??
Каким продающимся в России средством можно свести с лица следы шариковой ручки (а "заезды" от времени, темного цвета - с бедер куклы)???
на англоязычных сайтах рекомендуют хитрые составы с непонятными названиями, таких у нас нет. А ацетоном боязно - все-таки шариковая ручка не акриловая краска, да и как "резина" сгибающихся ног отреагирует?
Что же делать?
на англоязычных сайтах рекомендуют хитрые составы с непонятными названиями, таких у нас нет. А ацетоном боязно - все-таки шариковая ручка не акриловая краска, да и как "резина" сгибающихся ног отреагирует?
Что же делать?
-
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 4198
- Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
- Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
- Контактная информация:
Гостья, спасибо, попробую! Просто я думала, что у чернил ручки структура несколько иная, чем у той краски, которую акрилом сводят при, например, перекраске куклы... Я не для себя это спрашиваю, а для знакомых, у них ребенок куклу попортил слегка а в Инет выйти они не могут.
Натиры - это уже на моей кукле постараюсь сфотографировать в ближайшее время. Эта кукла старая довольно, ей 13 лет, еще до-барбейной российской эпохи Когда фэшн только-только "просочились" сюда.
Натиры - это уже на моей кукле постараюсь сфотографировать в ближайшее время. Эта кукла старая довольно, ей 13 лет, еще до-барбейной российской эпохи Когда фэшн только-только "просочились" сюда.
КАК СВЕСТИ следы шар.ручки
Можно попробовать удалить следы шарик.ручки при помощи спирта!
-
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 4198
- Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
- Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
- Контактная информация:
Ручка!!!
Очень актуальная тема.
Вывести ручку с кукольного лица практически невозможно, особенно если лицо из мягкой резины.
Я пробовала жидкость для снятия лака, спирт, замачивала в Ванише и в Силит Бэнге, терла щеткой. НИЧЕГО!!!!
Посоветовали еще одно средство - ПЯТНОЛЬ, специально для шариковых ручек. Еще не пробовала.
Вывести ручку с кукольного лица практически невозможно, особенно если лицо из мягкой резины.
Я пробовала жидкость для снятия лака, спирт, замачивала в Ванише и в Силит Бэнге, терла щеткой. НИЧЕГО!!!!
Посоветовали еще одно средство - ПЯТНОЛЬ, специально для шариковых ручек. Еще не пробовала.
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Я пробовала и ацетоном, и скипидаром... Толку нуль. Сводить "едкими" жидкостями я как раз особо не боюсь, если, конечно, следы от ручки не проходят непосредственно по глазу или губам куклы. А так - ничего страшного, нужно только не лить ацетон щедрой рукой, а взять маленькую ваточку, намотать ее на спичку или еще какую-нибудь тонкую палочку и орудовать таким инструментом строго в том месте, где испачкано. С резиной ничего страшного не происходит, но с чернилами, увы, тоже. Мне вообще кажется, что хоть какого-то эффекта можно добиться только, если следы чернил свежие, а мне все приходится иметь дело с давно въевшимися. И с ними, кажется, ситуация безнадежна...
У меня когда-то давно неведомо каким образом испачкалась в чернилах моя первая негритянка. Она простая пластмассовая, но симпатичная и вообще качества неплохого для пластмасски. Я очень переживала по этому поводу, хотя полоска на лице была небольшая и не очень заметная. Всяко пробовала ее свести, ничего не помогало, но со временем она сама потускнела, а т.к. кукла темнокожая, то в итоге стало практически незаметно. А вот с белыми все гораздо хуже. Несчастная Барби моих соседей, которой взрослый парень нарочно измалевал чернилами все лицо, напрочь ее изувечив, меня просто в ужас приводит. И не представляю, как помочь, чернила старые, давно въевшиеся. А недавно оказалось, что и одна из наших старых куколок (кукла моей подруги) тоже как-то залезла лицом в чернила... Там все не так плохо, но все равно очень грустно.
Вот начет "заездов от времени" темного цвета на бедрах - не знаю, такого у нас вроде бы не было. Зато была слезающая на ногах "кожа", иногда там, где туфли надевали, иногда выше. Да и не только на ногах, на пластмассовых руках тоже иной раз случалось такое. Это "лечили" жестоко: горячим утюгом или раскаленной в огне газовой плиты спицей. Не слишком красиво получалось, но уж не хуже, чем было, а по крайней мере удаловалось как-то приостановить обдирание "кожи" дальше. Мы называли это "термотерапией".
У меня когда-то давно неведомо каким образом испачкалась в чернилах моя первая негритянка. Она простая пластмассовая, но симпатичная и вообще качества неплохого для пластмасски. Я очень переживала по этому поводу, хотя полоска на лице была небольшая и не очень заметная. Всяко пробовала ее свести, ничего не помогало, но со временем она сама потускнела, а т.к. кукла темнокожая, то в итоге стало практически незаметно. А вот с белыми все гораздо хуже. Несчастная Барби моих соседей, которой взрослый парень нарочно измалевал чернилами все лицо, напрочь ее изувечив, меня просто в ужас приводит. И не представляю, как помочь, чернила старые, давно въевшиеся. А недавно оказалось, что и одна из наших старых куколок (кукла моей подруги) тоже как-то залезла лицом в чернила... Там все не так плохо, но все равно очень грустно.
Вот начет "заездов от времени" темного цвета на бедрах - не знаю, такого у нас вроде бы не было. Зато была слезающая на ногах "кожа", иногда там, где туфли надевали, иногда выше. Да и не только на ногах, на пластмассовых руках тоже иной раз случалось такое. Это "лечили" жестоко: горячим утюгом или раскаленной в огне газовой плиты спицей. Не слишком красиво получалось, но уж не хуже, чем было, а по крайней мере удаловалось как-то приостановить обдирание "кожи" дальше. Мы называли это "термотерапией".
Как свести пятна от чернил
Я свежие пятна от чернил на кукольном лице сводила таким "термоядерным" составом:1 часть "белизны" на 1 часть уксуса.
Во время процедуры смешивания и сведения рекомендуется не дышать - вдохнув пары, можно обжечь дыхательные пути, потому осторожно.
Свежие чернила сводит великолепно, старые - похуже. Притом краски на лице куклы не растворяются, но лучше все-таки поберечь их от попадания состава. Трудно сводимую грязь иногда помогает удалить ацетон или ацетонсодержащий растворитель.
Во время процедуры смешивания и сведения рекомендуется не дышать - вдохнув пары, можно обжечь дыхательные пути, потому осторожно.
Свежие чернила сводит великолепно, старые - похуже. Притом краски на лице куклы не растворяются, но лучше все-таки поберечь их от попадания состава. Трудно сводимую грязь иногда помогает удалить ацетон или ацетонсодержащий растворитель.
Re:
Я пробовала свежие следы удалять такой смесью:половина чайной ложки спиртосодержащего тоника,125 мл воды и немного крема.Свежие следы свести удалось ,а вот старые-нет...
Не про чернила, конечно, но может кому пригодится.Недавно перерисовывала лицо Барби. Делала это вечером, при искусственном освещении, использовала Деколу.То, что я увидела утром, повергло меня в ужас - т.к. брови и ресницы рисовала коричневым (составным - чёрный+жёлтый+красный) и несколько раз их стирала и перерисовывала, пигмент почему-то въелся в лицо куклы и после стирания оставил желтые пятна, очень похожие на отцветающие синяки. Мысленно попрощалась с Барби... потом решилась попробовать ацетон ещё раз. Всё стёрла(глаза, брови) и на пятна положила небольшие ацетоновые компрессы. Пятна успешно сошли. стараюсь коричневым не пользоваться.. То-ли жёлтый пигмент такой ядовитый в Деколе...
- Airana
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 1531
- Зарегистрирован: 06 май 2007, 13:23
- Откуда: г. Первоуральск Свердловской области )
- Контактная информация:
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- Постоянный житель форума
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 13 апр 2007, 12:36
- Откуда: Санкт-Петербург
У меня у двух кукол одежда полиняла на тело. Одна куколка - BEgoths нового образца, вторая Джейдолл, тело как у пуллипки. Резиновые кисти рук пошли пятнами, ибо перчатки постирать прежде чем одевать я не догапдалась. Прбовала и мылом, и спиртом, и ацетоном - ничего не помогает.
У Момоки ладони вообще слегка почернели на ровном месте: перчаток она не носила, сидела себе на полке...
А у старой Барби вообще всё лицо испоганено маркером. тоже не отмылось, я сделала поверх репэйнт, макияж в диких тёмно-синих тонах не так заметно, и всё равно неприятно. Кто что может посоветовать?
У Момоки ладони вообще слегка почернели на ровном месте: перчаток она не носила, сидела себе на полке...
А у старой Барби вообще всё лицо испоганено маркером. тоже не отмылось, я сделала поверх репэйнт, макияж в диких тёмно-синих тонах не так заметно, и всё равно неприятно. Кто что может посоветовать?
-
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 26 фев 2008, 07:44
- Откуда: Моск. обл.
- Mysha
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2090
- Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
- Откуда: Житомир, Украина
- Контактная информация:
КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??
ой, добрый день. мы тоже к вам. Ездили на выходных с парадизкой к бабушке, обратный путь занял много времени, а на мою красавицу в сумке потекла ручка. паста не промочила одежду (кожзам), но отлично проникла через швы.... теперь у меня пол парадизки расчерчено .... вобщем спохватилась поздно вечером. вот уже второй день тру.... Что сказать - не жадничайте и закажите спец средство. Потому как я на пробники всяких химикатов "позабористей" истратила уже гораздо большую сумму. Что могу сказать, удалось минимизировать ущерб, в основном благодаря ацетону. и резина это нормально пережила. далее были - замачивания в уксусе, спирте, зубной пасте, ванише, боссе, пятновыводителе "сама", перекиси водорода, туалетном утенке, доместосе и ещё каких-то израильских средств (ходила с куклой по магазинам и там сочувствующие продавщицы капали разными составами....) Не спешите покупать Клеросил, столкнулась с тем, что в российской версии данных продуктов отсутствует пероксид бензола. Сравните:
http://clearasil.us/creams/creams_ultra_vanishing.shtml и http://clearasil.ru/scinCare/control/ultra_TreatmentCream.php
из аналогов, которые его содержат (не Клеросил. а пероксид бензола) - базирон АС и угресол. но у нас в городе их найти не удалось, так что не испытывала. Но испытала российский крем Клеросил - никакого результата (но хуже не стало)
надеюсь, мой опыт кому-то поможет
http://clearasil.us/creams/creams_ultra_vanishing.shtml и http://clearasil.ru/scinCare/control/ultra_TreatmentCream.php
из аналогов, которые его содержат (не Клеросил. а пероксид бензола) - базирон АС и угресол. но у нас в городе их найти не удалось, так что не испытывала. Но испытала российский крем Клеросил - никакого результата (но хуже не стало)
надеюсь, мой опыт кому-то поможет
- Mysha
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2090
- Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
- Откуда: Житомир, Украина
- Контактная информация:
КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??
Привет. Нет, я не купила супер средство (ну это ж надо заказывать, ждать, а тут парадизка вся сине-черная). зато я почти на 25 уе купила всякой ненужной химии, ну и ещё со мной теперь почти все продавщицы хим бутиков здороваются (и пальцем показывают) - "аааа, это та девушка, которая с куклой бегала...." ручку я в итоге вывела (мож совсем чуть-чуть осталось, но в глаза не бросается). Но вот теперь думаю, если то средство так хвалили. может стоило потратить 15 уе и подождать 2 недели? Зато у меня дома мини химическая лаборатория. уже часть банок отнесла на работу (для стирки и мытья не годятся - я аллергик, а они уж очень забористые). Я купила рекламируемый здесь клеросил, но у нас в городе с большим трудом удалось найти только Клеросил российского производства, у него в составе нет пероксида бензола, который есть в составе американского крема. вобщем положительного результата я не заметила. больше всего толку было от ацетона и перекиси водорода. Вобщем вот. теперь у меня для неё и для пуллип чехлы из белой хб ткани, потому как красится она (парадизка) от всего. теперь очень внимательно отношусь к выбору ткани для пошива одежды.
Уайт спиритом не пробовала и керосином не пробовала (очень хочу надеяться. что не придется), но зная свою хрюшечью натуру и тотальную "везучесть" - приму к сведенью.
А про спец средство писали в соседней теме (вы там были) http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=1771
покупали вот на этом сайте http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H&srch=KW&item=TP-101-1
Уайт спиритом не пробовала и керосином не пробовала (очень хочу надеяться. что не придется), но зная свою хрюшечью натуру и тотальную "везучесть" - приму к сведенью.
А про спец средство писали в соседней теме (вы там были) http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=1771
покупали вот на этом сайте http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H&srch=KW&item=TP-101-1
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
- Эби-сан
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 21 дек 2006, 14:15
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
куклы и чернила
К сожалению, не могу дать совет, но могу дать надежду. Когда я была маленькой - бишь лет таки 30 назад - разрисовала кукол, а потом ревела. Разрисовала СИЛЬНО. И ревела потом сильно. Таки бабушка долго сводила, НО СВЕЛА БЕССЛЕДНО! Куклы немецкие - сейчас с ними мои дети играют. Как-то пыталась найти хоть где - не нашла.
Секрет утрачен, но я вот о чем - 30 лет назад в хозяйстве не было всяческих изысков... И еще, если кукла большая, то можно ее заморозить и очень тонкой наждачной пастой "снять слой" - это уже мое изобретение, но, как понимаете, не для ювелирных куколок...
Секрет утрачен, но я вот о чем - 30 лет назад в хозяйстве не было всяческих изысков... И еще, если кукла большая, то можно ее заморозить и очень тонкой наждачной пастой "снять слой" - это уже мое изобретение, но, как понимаете, не для ювелирных куколок...
- Lunnijkrolik
- Постоянный житель форума
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 06 май 2008, 19:26
- Откуда: Московская область
А из чего нога? Из резины или пластика? Вообще-то есть способ простой до смешного : берешь пилку для ногтей....
И все дела! Я таким образом счистила след от маркера с ноги у тоннена. Случайно коснулась стопы и осталась полосочка длиной в миллиметра 3-4. Возле стопы.
Я сначала запаниковала, а потом стеклянную пилку в руки и вперед! Все стерлось и даже следа не осталось! И то, что чем-то терли не видно! Я даже уже не помню на какой ноге это было!
И все дела! Я таким образом счистила след от маркера с ноги у тоннена. Случайно коснулась стопы и осталась полосочка длиной в миллиметра 3-4. Возле стопы.
Я сначала запаниковала, а потом стеклянную пилку в руки и вперед! Все стерлось и даже следа не осталось! И то, что чем-то терли не видно! Я даже уже не помню на какой ноге это было!
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