Сообщение Дюкаша » 28 янв 2006, 09:23

Я пробовала и ацетоном, и скипидаром... Толку нуль. Сводить "едкими" жидкостями я как раз особо не боюсь, если, конечно, следы от ручки не проходят непосредственно по глазу или губам куклы. А так - ничего страшного, нужно только не лить ацетон щедрой рукой, а взять маленькую ваточку, намотать ее на спичку или еще какую-нибудь тонкую палочку и орудовать таким инструментом строго в том месте, где испачкано. С резиной ничего страшного не происходит, но с чернилами, увы, тоже. Мне вообще кажется, что хоть какого-то эффекта можно добиться только, если следы чернил свежие, а мне все приходится иметь дело с давно въевшимися. И с ними, кажется, ситуация безнадежна...У меня когда-то давно неведомо каким образом испачкалась в чернилах моя первая негритянка. Она простая пластмассовая, но симпатичная и вообще качества неплохого для пластмасски. Я очень переживала по этому поводу, хотя полоска на лице была небольшая и не очень заметная. Всяко пробовала ее свести, ничего не помогало, но со временем она сама потускнела, а т.к. кукла темнокожая, то в итоге стало практически незаметно. А вот с белыми все гораздо хуже. Несчастная Барби моих соседей, которой взрослый парень нарочно измалевал чернилами все лицо, напрочь ее изувечив, меня просто в ужас приводит. И не представляю, как помочь, чернила старые, давно въевшиеся. А недавно оказалось, что и одна из наших старых куколок (кукла моей подруги) тоже как-то залезла лицом в чернила... Там все не так плохо, но все равно очень грустно.Вот начет "заездов от времени" темного цвета на бедрах - не знаю, такого у нас вроде бы не было. Зато была слезающая на ногах "кожа", иногда там, где туфли надевали, иногда выше. Да и не только на ногах, на пластмассовых руках тоже иной раз случалось такое. Это "лечили" жестоко: горячим утюгом или раскаленной в огне газовой плиты спицей. Не слишком красиво получалось, но уж не хуже, чем было, а по крайней мере удаловалось как-то приостановить обдирание "кожи" дальше. Мы называли это "термотерапией".