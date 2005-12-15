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КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??

Всё о починке и реставрации кукол. Устранение и предупреждение поломок. Уход за куклами.

Модератор: mary vassilieva

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Екатерина
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4198
Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
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КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??

Сообщение Екатерина » 15 дек 2005, 07:06

Каким продающимся в России средством можно свести с лица следы шариковой ручки (а "заезды" от времени, темного цвета - с бедер куклы)???

на англоязычных сайтах рекомендуют хитрые составы с непонятными названиями, таких у нас нет. А ацетоном боязно - все-таки шариковая ручка не акриловая краска, да и как "резина" сгибающихся ног отреагирует?

Что же делать?
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Гостья

Сообщение Гостья » 19 дек 2005, 14:48

Я слышала, что можно ацетоном, только очень аккуратно, а то краска слезет
не знаю правда, как быть с куклами с румянцем или загорелыми
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Гостья

Сообщение Гостья » 19 дек 2005, 14:49

а про натиры не знаю, наверное надо фото - посмотреть, что именно Вы в виду имеете
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Екатерина
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4198
Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
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Сообщение Екатерина » 19 дек 2005, 17:05

Гостья, спасибо, попробую! Просто я думала, что у чернил ручки структура несколько иная, чем у той краски, которую акрилом сводят при, например, перекраске куклы... Я не для себя это спрашиваю, а для знакомых, у них ребенок куклу попортил слегка :) а в Инет выйти они не могут.

Натиры - это уже на моей кукле :) постараюсь сфотографировать в ближайшее время. Эта кукла старая довольно, ей 13 лет, еще до-барбейной российской эпохи :) Когда фэшн только-только "просочились" сюда.
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Гость

КАК СВЕСТИ следы шар.ручки

Сообщение Гость » 22 дек 2005, 20:24

Можно попробовать удалить следы шарик.ручки при помощи спирта!
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Екатерина
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4198
Зарегистрирован: 24 ноя 2005, 21:02
Откуда: Samara-Petersbourg-Montréal
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Сообщение Екатерина » 24 дек 2005, 01:51

Гость, спасибо! :)
Да, спирт, по-моему, менее "едкий", чем ацетон - может быть менее "болезненно" будет...
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lialia
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 23 дек 2005, 21:23
Откуда: Питер

Сообщение lialia » 13 янв 2006, 10:51

Я сводила жидкостью для снятия лака без ацетона (там маленько его наверно есть) совсем не ушли (следы), но почти не видно. Боязно было тоже. Правда я фламастер сводила.
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Карина

Ручка!!!

Сообщение Карина » 27 янв 2006, 17:06

Очень актуальная тема.
Вывести ручку с кукольного лица практически невозможно, особенно если лицо из мягкой резины.
Я пробовала жидкость для снятия лака, спирт, замачивала в Ванише и в Силит Бэнге, терла щеткой. НИЧЕГО!!!!
Посоветовали еще одно средство - ПЯТНОЛЬ, специально для шариковых ручек. Еще не пробовала.
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 28 янв 2006, 09:23

Я пробовала и ацетоном, и скипидаром... Толку нуль. Сводить "едкими" жидкостями я как раз особо не боюсь, если, конечно, следы от ручки не проходят непосредственно по глазу или губам куклы. А так - ничего страшного, нужно только не лить ацетон щедрой рукой, а взять маленькую ваточку, намотать ее на спичку или еще какую-нибудь тонкую палочку и орудовать таким инструментом строго в том месте, где испачкано. С резиной ничего страшного не происходит, но с чернилами, увы, тоже. Мне вообще кажется, что хоть какого-то эффекта можно добиться только, если следы чернил свежие, а мне все приходится иметь дело с давно въевшимися. И с ними, кажется, ситуация безнадежна...
У меня когда-то давно неведомо каким образом испачкалась в чернилах моя первая негритянка. Она простая пластмассовая, но симпатичная и вообще качества неплохого для пластмасски. Я очень переживала по этому поводу, хотя полоска на лице была небольшая и не очень заметная. Всяко пробовала ее свести, ничего не помогало, но со временем она сама потускнела, а т.к. кукла темнокожая, то в итоге стало практически незаметно. А вот с белыми все гораздо хуже. Несчастная Барби моих соседей, которой взрослый парень нарочно измалевал чернилами все лицо, напрочь ее изувечив, меня просто в ужас приводит. И не представляю, как помочь, чернила старые, давно въевшиеся. А недавно оказалось, что и одна из наших старых куколок (кукла моей подруги) тоже как-то залезла лицом в чернила... Там все не так плохо, но все равно очень грустно.

Вот начет "заездов от времени" темного цвета на бедрах - не знаю, такого у нас вроде бы не было. Зато была слезающая на ногах "кожа", иногда там, где туфли надевали, иногда выше. Да и не только на ногах, на пластмассовых руках тоже иной раз случалось такое. Это "лечили" жестоко: горячим утюгом или раскаленной в огне газовой плиты спицей. Не слишком красиво получалось, но уж не хуже, чем было, а по крайней мере удаловалось как-то приостановить обдирание "кожи" дальше. Мы называли это "термотерапией". :D
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Марина

Как свести пятна от чернил

Сообщение Марина » 06 фев 2006, 13:44

Я свежие пятна от чернил на кукольном лице сводила таким "термоядерным" составом:1 часть "белизны" на 1 часть уксуса.
Во время процедуры смешивания и сведения рекомендуется не дышать - вдохнув пары, можно обжечь дыхательные пути, потому осторожно.
Свежие чернила сводит великолепно, старые - похуже. Притом краски на лице куклы не растворяются, но лучше все-таки поберечь их от попадания состава. Трудно сводимую грязь иногда помогает удалить ацетон или ацетонсодержащий растворитель.
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Ева(кошка)

Re:

Сообщение Ева(кошка) » 14 фев 2006, 09:31

Я пробовала свежие следы удалять такой смесью:половина чайной ложки спиртосодержащего тоника,125 мл воды и немного крема.Свежие следы свести удалось :D ,а вот старые-нет... :cry:
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kroshkaRu
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4649
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 08:28
Откуда: Сибирь

Сообщение kroshkaRu » 29 авг 2007, 11:20

Не про чернила, конечно, но может кому пригодится.Недавно перерисовывала лицо Барби. Делала это вечером, при искусственном освещении, использовала Деколу.То, что я увидела утром, повергло меня в ужас - т.к. брови и ресницы рисовала коричневым (составным - чёрный+жёлтый+красный) и несколько раз их стирала и перерисовывала, пигмент почему-то въелся в лицо куклы и после стирания оставил желтые пятна, очень похожие на отцветающие синяки. Мысленно попрощалась с Барби... потом решилась попробовать ацетон ещё раз. Всё стёрла(глаза, брови) и на пятна положила небольшие ацетоновые компрессы. Пятна успешно сошли. стараюсь коричневым не пользоваться.. То-ли жёлтый пигмент такой ядовитый в Деколе...
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Airana
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 06 май 2007, 13:23
Откуда: г. Первоуральск Свердловской области )
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Сообщение Airana » 23 дек 2007, 20:49

Девочки, подскажите кто нибудь.. может можно все таки вывести фломастер с лица куклы..? ацетоном пробовала ноль реакции :? .. Очень уж хочется эту куколку переделать....
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Галиния
Постоянный житель форума
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 13 апр 2007, 12:36
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Галиния » 06 фев 2008, 08:44

На старых резиновых куклах, из мягкой резины пятна выводятся растительным маслом.Просто на ватную палочку и потереть.А вот на современных куклах вывести старые следы от ручки или фломастера пока не получилось.
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Ithiliel
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 3857
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 20:26
Откуда: оттуда

Сообщение Ithiliel » 29 мар 2008, 10:52

У меня у двух кукол одежда полиняла на тело. Одна куколка - BEgoths нового образца, вторая Джейдолл, тело как у пуллипки. Резиновые кисти рук пошли пятнами, ибо перчатки постирать прежде чем одевать я не догапдалась. Прбовала и мылом, и спиртом, и ацетоном - ничего не помогает.
У Момоки ладони вообще слегка почернели на ровном месте: перчаток она не носила, сидела себе на полке...

А у старой Барби вообще всё лицо испоганено маркером. тоже не отмылось, я сделала поверх репэйнт, макияж в диких тёмно-синих тонах не так заметно, и всё равно неприятно. Кто что может посоветовать?
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Hermiona317
Кукольник-фанат
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 26 фев 2008, 07:44
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Hermiona317 » 29 мар 2008, 15:38

Чернила и фломастер выводятся обыкновенным солнцем! Просто положите куклу на подоконник и пусть полежит - эффект сами увидите.
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Mysha
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
Откуда: Житомир, Украина
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Сообщение Mysha » 01 апр 2008, 23:52

to Ithiliel
Когда сведешь - скажешь мне. :wink: Я страдаю тем же. :(
....
P.S....я начинаю засматривать на фей)...что порекомендуешь еще?
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Ithiliel
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 3857
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 20:26
Откуда: оттуда

Сообщение Ithiliel » 06 апр 2008, 12:50

об этом лучше спросить в соответствующей теме)

А ручки я, может, и не буду отмывать, ибо сами они мне не нравятся... Хочу поменять на руки Волкс, это кстати очень даже возможно.
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barbosik
Новичок на форуме
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 00:11

КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??

Сообщение barbosik » 07 апр 2008, 20:09

ой, добрый день. мы тоже к вам. Ездили на выходных с парадизкой к бабушке, обратный путь занял много времени, а на мою красавицу в сумке потекла ручка. паста не промочила одежду (кожзам), но отлично проникла через швы.... теперь у меня пол парадизки расчерчено .... вобщем спохватилась поздно вечером. вот уже второй день тру.... Что сказать - не жадничайте и закажите спец средство. Потому как я на пробники всяких химикатов "позабористей" истратила уже гораздо большую сумму. Что могу сказать, удалось минимизировать ущерб, в основном благодаря ацетону. и резина это нормально пережила. далее были - замачивания в уксусе, спирте, зубной пасте, ванише, боссе, пятновыводителе "сама", перекиси водорода, туалетном утенке, доместосе и ещё каких-то израильских средств (ходила с куклой по магазинам и там сочувствующие продавщицы капали разными составами....) Не спешите покупать Клеросил, столкнулась с тем, что в российской версии данных продуктов отсутствует пероксид бензола. Сравните:
http://clearasil.us/creams/creams_ultra_vanishing.shtml и http://clearasil.ru/scinCare/control/ultra_TreatmentCream.php
из аналогов, которые его содержат (не Клеросил. а пероксид бензола) - базирон АС и угресол. но у нас в городе их найти не удалось, так что не испытывала. Но испытала российский крем Клеросил - никакого результата (но хуже не стало)
надеюсь, мой опыт кому-то поможет
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Mysha
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
Откуда: Житомир, Украина
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Контактная информация пользователя Mysha

Сообщение Mysha » 14 апр 2008, 00:16

barbosik
Прости, пожалуйста, не допоняла :oops: ....ты купила эту чудо-средство и оно помогло? и где, если не секрет?
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Хвоя
Мир кукол зовет...
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 21:49
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Хвоя » 14 апр 2008, 09:48

Уайт спиритом можно попробовать - он именно пасту от ручек хорошо отмывает (даже с бумаги).
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barbosik
Новичок на форуме
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 янв 2008, 00:11

КАК СВЕСТИ следы шар.ручки и "натиры" на ногах??

Сообщение barbosik » 14 апр 2008, 20:47

Привет. Нет, я не купила супер средство (ну это ж надо заказывать, ждать, а тут парадизка вся сине-черная). зато я почти на 25 уе купила всякой ненужной химии, ну и ещё со мной теперь почти все продавщицы хим бутиков здороваются (и пальцем показывают) - "аааа, это та девушка, которая с куклой бегала...." ручку я в итоге вывела (мож совсем чуть-чуть осталось, но в глаза не бросается). Но вот теперь думаю, если то средство так хвалили. может стоило потратить 15 уе и подождать 2 недели? Зато у меня дома мини химическая лаборатория. уже часть банок отнесла на работу (для стирки и мытья не годятся - я аллергик, а они уж очень забористые). Я купила рекламируемый здесь клеросил, но у нас в городе с большим трудом удалось найти только Клеросил российского производства, у него в составе нет пероксида бензола, который есть в составе американского крема. вобщем положительного результата я не заметила. больше всего толку было от ацетона и перекиси водорода. Вобщем вот. теперь у меня для неё и для пуллип чехлы из белой хб ткани, потому как красится она (парадизка) от всего. теперь очень внимательно отношусь к выбору ткани для пошива одежды.
Уайт спиритом не пробовала и керосином не пробовала (очень хочу надеяться. что не придется), но зная свою хрюшечью натуру и тотальную "везучесть" - приму к сведенью.
А про спец средство писали в соседней теме (вы там были) http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=1771
покупали вот на этом сайте http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H&srch=KW&item=TP-101-1
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Контактная информация пользователя Дюкаша

Сообщение Дюкаша » 14 апр 2008, 22:01

Да, не знаю уж, на предмет чехлов из ткани, такое бы мне в голову не пришло, но в сумку я кукол кладу исключительно в пакете, так что в сумке ручка бы на моих вряд ли протекла. А вот злонамеренное рисование ручкой на лицах - это знакомая проблема... Не помогло ничто.
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Эби-сан
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1030
Зарегистрирован: 21 дек 2006, 14:15
Откуда: Москва
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Контактная информация пользователя Эби-сан

Сообщение Эби-сан » 15 апр 2008, 10:38

Я заказывала это средство для Тоннеров.
Им помогло - а момкам нет :cry: Состав резины отличается , а это же химическая реакия...
Так что, не во всех случаях это оправдано, увы...
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Tamara
Новичок на форуме
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 май 2008, 08:49

куклы и чернила

Сообщение Tamara » 15 май 2008, 11:14

К сожалению, не могу дать совет, но могу дать надежду. Когда я была маленькой - бишь лет таки 30 назад - разрисовала кукол, а потом ревела. Разрисовала СИЛЬНО. И ревела потом сильно. Таки бабушка долго сводила, НО СВЕЛА БЕССЛЕДНО! Куклы немецкие - сейчас с ними мои дети играют. Как-то пыталась найти хоть где - не нашла.
Секрет утрачен, но я вот о чем - 30 лет назад в хозяйстве не было всяческих изысков... И еще, если кукла большая, то можно ее заморозить и очень тонкой наждачной пастой "снять слой" - это уже мое изобретение, но, как понимаете, не для ювелирных куколок...
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Lunnijkrolik
Постоянный житель форума
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 06 май 2008, 19:26
Откуда: Московская область

Сообщение Lunnijkrolik » 10 июн 2008, 20:53

Девочки, помогите!
У момошки после поездки в сумке покрасился нос и немного"кожи"над губами.
Терла мылом, зубной пастой, водкой, средством для снятия макияжа.
Результат - пятно из черного стало бледно-серым.
Что мне еще сделать?
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Янка
Постоянный житель форума
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 15 май 2008, 16:38
Откуда: Люберцы

Сообщение Янка » 15 июн 2008, 01:04

Я следы от ручки со старого немецкого пупсика протерла медицинским спиртом, пятна исчезли в момент.
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Naemir
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4341
Зарегистрирован: 06 мар 2007, 16:02
Откуда: Осенние поля

Сообщение Naemir » 05 авг 2008, 20:01

Говорят, помогает такой рецепт: намазать пятно клеем (я использовал Guterman, вроде можно ПВА), потом, когда засохнет, клеевую часть либо отодрать, либо отмыть ацетоном.
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Соня
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1493
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 02:09
Откуда: Москва

Сообщение Соня » 20 авг 2008, 14:48

А из чего нога? Из резины или пластика? Вообще-то есть способ простой до смешного : берешь пилку для ногтей....
И все дела! Я таким образом счистила след от маркера с ноги у тоннена. Случайно коснулась стопы и осталась полосочка длиной в миллиметра 3-4. Возле стопы.
Я сначала запаниковала, а потом стеклянную пилку в руки и вперед! Все стерлось и даже следа не осталось! И то, что чем-то терли не видно! Я даже уже не помню на какой ноге это было!
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Veleta
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 ноя 2008, 19:13
Откуда: Питер

Сообщение Veleta » 28 ноя 2008, 11:53

А маркер никак нельзя оттереть?Чёрный...
А то у меня у кена над глазом маленькое пятнышко и рядом с глазом :(
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