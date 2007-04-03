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Выведение пятен от одежды: Remove-zit, разбавители и др.

Всё о починке и реставрации кукол. Устранение и предупреждение поломок. Уход за куклами.

Модератор: mary vassilieva

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Polli
Новичок на форуме
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 06:32
Откуда: Челябинск

Выведение пятен от одежды: Remove-zit, разбавители и др.

Сообщение Polli » 03 апр 2007, 04:55

Привет девочки! меня зовут Полина, мне 12 лет, я совсем недавно подключилась к этому сайту. мне здесь нравится. очень много полезных советов и идей.
Недавно я купила новые джинсы для барби. как только кукла их примерила на ее ногах образовались синие разводы. как синяки и сколько я не пыталась-никак не смогла удалить эти пятна. кто может - дайте совет! Заранее спасибо!
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 03 апр 2007, 05:30

Полина, мы уже много говорили о подобном. На самом деле у кукольников часто возникают подобные проблемы. Вот тема про пятна у нас на форуме, хотя тут в основном про чернила:
http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=25
И вот на дружественном форуме Кимберли-Клаб:
http://www.kimberly-club.ru/forums/read ... 20&TID=525
Во второй как раз много писали о пятнах именно от одежды.
Советов много, но универсальный едва ли существует. Я знаю, народ собирался заказывать за границей какое-то специальное средство, которое по идее должно помогать от всех этих проблем.
Но не знаю, чем там у них дело кончилось.
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Елена
Кукольник-фанат
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 14:04
Откуда: Берлин
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Сообщение Елена » 03 апр 2007, 10:19

Все заказали и средство супер оказалаось!
Так что если ктое еще надумает брать - может не сомневаться
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 03 апр 2007, 17:01

Как интересно. Елена, а подробнее где-нибудь люди, купившие это средство, рассказывали о своих успехах? Что именно оттирали, много ли времени и сил на это ушло, что получилось в итоге?
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Елена
Кукольник-фанат
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 14:04
Откуда: Берлин
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Сообщение Елена » 04 апр 2007, 17:04

Дюкаш, люди покупавшие это средство никак до меня не доедут :lol: :lol: :lol:
Поэтому я оттирала одна пока что.... Пятна были жуткие на руках. Все руки были черные.
Смысл такой - пятна мажешь средством и оставляешь на пару дней, потом смываешь и никаких пятен.
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 04 апр 2007, 20:03

Ну что ж, опыт одного человека - это тоже полезная инфа. :)
А от чего были пятна? От одежды? У меня вот, к счастью, с одеждой до сих пор таких проблем не было, зато чернила, случайно или нарочно попавшие на лицо куклы - проблема хорошо известная. Но на лице как-то страшно с супер-средствами экспериментировать, боюсь, что глаза и прочее сойдет вместе с пятнами. :D И еще насчет темнокожих кукол есть опасения. Я же любительница темнокожих... Правда, чернила на лицо попали не моей кукле, а негритяночке моей подруги. У моей одной тоже была такая проблема когда-то, но за давностью лет они как-то сами побледнели и на темной коже стали практически незаметны. Зато у одной белой куклы (тоже не моей) умышленно изрисованное лицо уже сколько времени сопротивляется моим попыткам хоть что-то сделать и очень меня этим огорчает. А еще у одной моей старенькой и простенькой куклы, самой первой, уши от сережек совершенно ужасно позеленели. Вот тоже все хочу что-то сделать с ними...
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Сабелла
Новичок на форуме
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 16:32
Откуда: Москва

Сообщение Сабелла » 05 апр 2007, 18:45

Елена писал(а):Дюкаш, люди покупавшие это средство никак до меня не доедут :lol: :lol: :lol:
Поэтому я оттирала одна пока что.... Пятна были жуткие на руках. Все руки были черные.
Смысл такой - пятна мажешь средством и оставляешь на пару дней, потом смываешь и никаких пятен.

Лена, т.е. не я одна такая свинина?
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Елена
Кукольник-фанат
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 14:04
Откуда: Берлин
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Сообщение Елена » 05 апр 2007, 19:10

неа :)))
только Юле на Украину отправила. и все :)))
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Yozza
Кукольник-фанат
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 01 май 2007, 22:32
Откуда: Москва
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Сообщение Yozza » 06 май 2007, 13:02

У меня кукла лежала в черном портфеле, лицо перемазалось - видимо в резину черная краска въелась. Пробовала оттереть разными растворителями, ничего не помогло. Пришлось пилочкой новую форму придавать :-(
хотя вроде не особо заметно получилось
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ilona
Кукольник-фанат
Сообщения: 390
Зарегистрирован: 08 дек 2005, 14:35
Откуда: москва
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Сообщение ilona » 07 май 2007, 16:02

мне уже довелось испробовать это средство, еще раз большое спасибо за него Елене :D
Результат -все отвелось!
держала суток двое, чтобы уж точно подействовало:)
что отводила - пятно на ноге ФР 2-ого поколения, на ушах у ФР 3-его, на ноге у Барби репродукции
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Chupacabra
Мир кукол зовет...
Сообщения: 785
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 21:53

Сообщение Chupacabra » 07 май 2007, 19:35

Ага, у моей Барби ноги в пятнах... Спиртом не смывается, ацетоном тоже... Придется, видимо, это чудо-средство когда-нибудь заказывать... :?
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Otsebya
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 16 мар 2007, 23:00
Откуда: Москва

Сообщение Otsebya » 28 июл 2007, 22:59

ilona писал(а):мне уже довелось испробовать это средство,
Результат -все отвелось!

о скажите, где, где его можно взять!! бедная, бедная моя Кана с вечными черными кружевными носками на ножках! :cry:
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 28 июл 2007, 23:34

Здесь:
http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H ... m=TP-101-1
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Otsebya
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 16 мар 2007, 23:00
Откуда: Москва

Сообщение Otsebya » 29 июл 2007, 16:10

Дюкаша писал(а):Здесь:
http://www.dollspart.com/spgm.cfm?dpt=H ... m=TP-101-1

спасибо!!!!! :)
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Yozza
Кукольник-фанат
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 01 май 2007, 22:32
Откуда: Москва
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Сообщение Yozza » 20 окт 2007, 15:28

я кстати попробовала барби (лицо) мелкой шкуркой потереть, помогло
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ЗажиГалочка
Новичок на форуме
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 окт 2007, 01:07

Сообщение ЗажиГалочка » 06 ноя 2007, 02:09

Я на парадизку одела платье, остались синие пятна. А дальше - как в "Кривом зеркале": и чем только я её не пробовала! На работе дали четырёххлористый углерод, пятна посветлели, но не исчезли. Потом тёрла толуолом (если бы не пыталась сначала отмыть с водой, помогло бы сразу - так наши химики говорят), пятна посветлели ещё больше, но мне надоело тереть... На следующий день глядь, а пятен нет :roll:
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Эльга
Мир кукол зовет...
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 12:53
Откуда: Москва, Северо-Запад

Сообщение Эльга » 06 ноя 2007, 02:58

ЗажиГалочка а в каких-нибудь подручных средствах этот толуол содержится :roll: У меня Парадизка вся в пятнах - полежала рядом с Кеновской обувкой и окрасилась :cry:
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ЗажиГалочка
Новичок на форуме
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26 окт 2007, 01:07

Сообщение ЗажиГалочка » 11 ноя 2007, 01:21

Эльга, я не знаю :cry: Но 14 выхожу на работу, спрошу у лаборантов.
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Liisa
Постоянный житель форума
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 09:47
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Liisa » 23 янв 2008, 17:06

Поздно увидела, но все-таки напишу - будьте с толуолом осторожны! Это сильно токсичный яд, влияет на функцию кроветворения, может вызывать поражение ЦНС (раньше толуол входил в состав клея "Момент", который пользовался у токсикоманов большой популярностью), а главное - толуол относится к веществам, канцерогенным для человека.
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Mysha
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
Откуда: Житомир, Украина
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Сообщение Mysha » 16 мар 2008, 22:12

Вот есть у меня такая красотка:
Изображение
Купила ей новый костюм. Одела....
Изображение
И вот результат!За день! Она моя любимица, я ее часто переодеваю....
Изображение
...и теперь мы такие грустные...наверно закажу ей крем от пятен, кк выше советовали...
Девочки!Пожалуйста!\и мальчики)Кто уже таким пользовался- REMOVE-ZIT, скажите как он?помогает?
Изображение
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Сообщение Дюкаша » 16 мар 2008, 23:53

Mysha писал(а):Кто уже таким пользовался- REMOVE-ZIT, скажите как он?помогает?

Так вот же чуть выше прямо в этой теме висят отзывы. Всем вроде отлично помогло.
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Talima
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 15 окт 2007, 22:47
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Сообщение Talima » 26 апр 2008, 20:18

Девочки! У меня проблема с ФР-кой (ножка покрасилась и ни чем не оттирается. Помогите пожалуйста, если у кого-нибудь есть возможность поделиться отмывающим чудо-средством, поделитесь (не безвозмездно) или если можно закажите (не сочтите за наглость, просто англицким не владею и в магазинах зарубежных не понимаю). Буду очень благодарна!
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Танечка
Новичок на форуме
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 19:49
Откуда: Украина
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Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Танечка » 26 май 2009, 11:26

у моего Кена на ногах тоже после штанов пятна были. Я немножко капнула уксус на палец и потёрла.И потом немножко пошкребла. Пятна прошли :)
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kenvall
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 08 окт 2008, 15:55
Откуда: Москва

Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение kenvall » 17 июн 2009, 00:16

скажите
то средство из сша
помогает от пятен полученных от одежды
не могли бы написать
не оставляет ли он белых пятен
спасибо заранее
очень благодарен всем кто делится бесценным опытом на форуме
а то у моей мамы есть проблемы от одежды
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Nikus
Мир кукол зовет...
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 13:08
Откуда: Москва

Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Nikus » 17 июн 2009, 11:06

Здравствуйте всем! Может не совсем в тему, но все же спрошу. У моей барбешки старенькой на ножках белые пятна, видимо уже в силу ее возраста, хотелось бы узнать - это можно как-то устранить или это уже необратимые явления? Может кто сталкивался с подобным?
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Дюкаша » 17 июн 2009, 11:28

Это свойственно Маттеловским куклам 80-х годов, в частности всем Лавлилоксам и, похоже, всем или многим Скипкам тех лет. У светлых кукол пятна белесые, у темнокожих - зеленые. Насколько я знаю, лекарства нет.
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Nikus
Мир кукол зовет...
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 13:08
Откуда: Москва

Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Nikus » 17 июн 2009, 11:37

Дюкаша, спасибо за ответ. Жаль, конечно, что пятнышки эти неустранимы. Подумывала пересадить на другое тельце, а потом не решилась как-то, пусть останется ее родное. Девочка очень миленькая, старенькая - пусть остается сама собою. Будем ходить леопардиками пятнистыми))
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Дюкаша
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
Откуда: г. Москва
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Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Дюкаша » 17 июн 2009, 11:40

Я своих тоже не пытаюсь как-то изменить. Говорю, что пятна - признак того, что они истинные Лавлилоксы. :)
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Nikus
Мир кукол зовет...
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 13:08
Откуда: Москва

Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Nikus » 17 июн 2009, 11:49

Полностью согласна :D
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Энни777
Кукольник-фанат
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 27 янв 2009, 21:05
Откуда: Екатеринбург
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Re: Помогите избавить Барби от пятен

Сообщение Энни777 » 06 июл 2009, 10:54

:oops: Не слишком гуманный способ,но...
Вывела пятна от черных синтетических брюк на резиновых ногах "белокожей" барби, но по времени это долго!!!неделю не меньше!
белизна гель наносится на белую ткань, этой тканью обернуть ногу и сверху обернуть мокрой белой тканью
если пятна ниже бёдер можно опустить в стакан с отбеливатилем
предупреждение: 1) этот способ не подходит для "темнокожих "кукол :!:
2) у дешевых аналогов барби бывают слоёные(!) ноги(т.е. пластик идет тонкими рваными слоями)
возможно появление маленьких пузырей; некоторые пузыри проходят сами,другие приходиться прокалывать
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