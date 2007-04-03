Сообщение Дюкаша » 04 апр 2007, 20:03

Ну что ж, опыт одного человека - это тоже полезная инфа.А от чего были пятна? От одежды? У меня вот, к счастью, с одеждой до сих пор таких проблем не было, зато чернила, случайно или нарочно попавшие на лицо куклы - проблема хорошо известная. Но на лице как-то страшно с супер-средствами экспериментировать, боюсь, что глаза и прочее сойдет вместе с пятнами.И еще насчет темнокожих кукол есть опасения. Я же любительница темнокожих... Правда, чернила на лицо попали не моей кукле, а негритяночке моей подруги. У моей одной тоже была такая проблема когда-то, но за давностью лет они как-то сами побледнели и на темной коже стали практически незаметны. Зато у одной белой куклы (тоже не моей) умышленно изрисованное лицо уже сколько времени сопротивляется моим попыткам хоть что-то сделать и очень меня этим огорчает. А еще у одной моей старенькой и простенькой куклы, самой первой, уши от сережек совершенно ужасно позеленели. Вот тоже все хочу что-то сделать с ними...