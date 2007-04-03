Фотохостинги imageshack.us и piccy.info/, а также smayliki.ru и ifotki.info и др.
заменили все фото, которые там размещали пользователи на провокационный текст. Если видите - жалобите, пожалуйста. Размещали сами - удаляйте! Это угрожает существованию форума!
Любое обсуждение текущей международной ситуации - бан без предупреждения.
****
ВАЖНО! В случае получения подозрительных ЛС (спам, попрошайничество и т.п.) высылайте на admin ЦИТАТУ и СКРИНШОТ.
Заметили, что у Вас cтало меньше сообщений? Не переживайте! Из объемных тем удаляются сообщения с неактуальной информацией ("где купили", битые ссылки, оффтопы и др.)
Когда форум "тормозит", получаются дубли сообщений. Мы будем благодарны вам за жалобы (кнопка \!/) на дублях - так сможем удалить их быстрее!
заменили все фото, которые там размещали пользователи на провокационный текст. Если видите - жалобите, пожалуйста. Размещали сами - удаляйте! Это угрожает существованию форума!
Любое обсуждение текущей международной ситуации - бан без предупреждения.
****
ВАЖНО! В случае получения подозрительных ЛС (спам, попрошайничество и т.п.) высылайте на admin ЦИТАТУ и СКРИНШОТ.
Заметили, что у Вас cтало меньше сообщений? Не переживайте! Из объемных тем удаляются сообщения с неактуальной информацией ("где купили", битые ссылки, оффтопы и др.)
Когда форум "тормозит", получаются дубли сообщений. Мы будем благодарны вам за жалобы (кнопка \!/) на дублях - так сможем удалить их быстрее!
Выведение пятен от одежды: Remove-zit, разбавители и др.
Всё о починке и реставрации кукол. Устранение и предупреждение поломок. Уход за куклами.
Модератор: mary vassilieva
Выведение пятен от одежды: Remove-zit, разбавители и др.
Привет девочки! меня зовут Полина, мне 12 лет, я совсем недавно подключилась к этому сайту. мне здесь нравится. очень много полезных советов и идей.
Недавно я купила новые джинсы для барби. как только кукла их примерила на ее ногах образовались синие разводы. как синяки и сколько я не пыталась-никак не смогла удалить эти пятна. кто может - дайте совет! Заранее спасибо!
Недавно я купила новые джинсы для барби. как только кукла их примерила на ее ногах образовались синие разводы. как синяки и сколько я не пыталась-никак не смогла удалить эти пятна. кто может - дайте совет! Заранее спасибо!
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Полина, мы уже много говорили о подобном. На самом деле у кукольников часто возникают подобные проблемы. Вот тема про пятна у нас на форуме, хотя тут в основном про чернила:
http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=25
И вот на дружественном форуме Кимберли-Клаб:
http://www.kimberly-club.ru/forums/read ... 20&TID=525
Во второй как раз много писали о пятнах именно от одежды.
Советов много, но универсальный едва ли существует. Я знаю, народ собирался заказывать за границей какое-то специальное средство, которое по идее должно помогать от всех этих проблем.
Но не знаю, чем там у них дело кончилось.
http://forum-dollplanet.ru/viewtopic.php?t=25
И вот на дружественном форуме Кимберли-Клаб:
http://www.kimberly-club.ru/forums/read ... 20&TID=525
Во второй как раз много писали о пятнах именно от одежды.
Советов много, но универсальный едва ли существует. Я знаю, народ собирался заказывать за границей какое-то специальное средство, которое по идее должно помогать от всех этих проблем.
Но не знаю, чем там у них дело кончилось.
- Елена
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 14:04
- Откуда: Берлин
- Контактная информация:
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
- Елена
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 29 ноя 2005, 14:04
- Откуда: Берлин
- Контактная информация:
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Ну что ж, опыт одного человека - это тоже полезная инфа.
А от чего были пятна? От одежды? У меня вот, к счастью, с одеждой до сих пор таких проблем не было, зато чернила, случайно или нарочно попавшие на лицо куклы - проблема хорошо известная. Но на лице как-то страшно с супер-средствами экспериментировать, боюсь, что глаза и прочее сойдет вместе с пятнами. И еще насчет темнокожих кукол есть опасения. Я же любительница темнокожих... Правда, чернила на лицо попали не моей кукле, а негритяночке моей подруги. У моей одной тоже была такая проблема когда-то, но за давностью лет они как-то сами побледнели и на темной коже стали практически незаметны. Зато у одной белой куклы (тоже не моей) умышленно изрисованное лицо уже сколько времени сопротивляется моим попыткам хоть что-то сделать и очень меня этим огорчает. А еще у одной моей старенькой и простенькой куклы, самой первой, уши от сережек совершенно ужасно позеленели. Вот тоже все хочу что-то сделать с ними...
А от чего были пятна? От одежды? У меня вот, к счастью, с одеждой до сих пор таких проблем не было, зато чернила, случайно или нарочно попавшие на лицо куклы - проблема хорошо известная. Но на лице как-то страшно с супер-средствами экспериментировать, боюсь, что глаза и прочее сойдет вместе с пятнами. И еще насчет темнокожих кукол есть опасения. Я же любительница темнокожих... Правда, чернила на лицо попали не моей кукле, а негритяночке моей подруги. У моей одной тоже была такая проблема когда-то, но за давностью лет они как-то сами побледнели и на темной коже стали практически незаметны. Зато у одной белой куклы (тоже не моей) умышленно изрисованное лицо уже сколько времени сопротивляется моим попыткам хоть что-то сделать и очень меня этим огорчает. А еще у одной моей старенькой и простенькой куклы, самой первой, уши от сережек совершенно ужасно позеленели. Вот тоже все хочу что-то сделать с ними...
- Yozza
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 01 май 2007, 22:32
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
- ilona
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 390
- Зарегистрирован: 08 дек 2005, 14:35
- Откуда: москва
- Контактная информация:
- Chupacabra
- Мир кукол зовет...
- Сообщения: 785
- Зарегистрирован: 05 июл 2006, 21:53
- ЗажиГалочка
- Новичок на форуме
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 26 окт 2007, 01:07
Я на парадизку одела платье, остались синие пятна. А дальше - как в "Кривом зеркале": и чем только я её не пробовала! На работе дали четырёххлористый углерод, пятна посветлели, но не исчезли. Потом тёрла толуолом (если бы не пыталась сначала отмыть с водой, помогло бы сразу - так наши химики говорят), пятна посветлели ещё больше, но мне надоело тереть... На следующий день глядь, а пятен нет
- Эльга
- Мир кукол зовет...
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 21 окт 2006, 12:53
- Откуда: Москва, Северо-Запад
- ЗажиГалочка
- Новичок на форуме
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 26 окт 2007, 01:07
- Liisa
- Постоянный житель форума
- Сообщения: 251
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 09:47
- Откуда: Санкт-Петербург
Поздно увидела, но все-таки напишу - будьте с толуолом осторожны! Это сильно токсичный яд, влияет на функцию кроветворения, может вызывать поражение ЦНС (раньше толуол входил в состав клея "Момент", который пользовался у токсикоманов большой популярностью), а главное - толуол относится к веществам, канцерогенным для человека.
- Mysha
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 2090
- Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:34
- Откуда: Житомир, Украина
- Контактная информация:
Вот есть у меня такая красотка:
Купила ей новый костюм. Одела....
И вот результат!За день! Она моя любимица, я ее часто переодеваю....
...и теперь мы такие грустные...наверно закажу ей крем от пятен, кк выше советовали...
Девочки!Пожалуйста!\и мальчики)Кто уже таким пользовался- REMOVE-ZIT, скажите как он?помогает?
Купила ей новый костюм. Одела....
И вот результат!За день! Она моя любимица, я ее часто переодеваю....
...и теперь мы такие грустные...наверно закажу ей крем от пятен, кк выше советовали...
Девочки!Пожалуйста!\и мальчики)Кто уже таким пользовался- REMOVE-ZIT, скажите как он?помогает?
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
-
- Серьезно интересуюсь
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 15 окт 2007, 22:47
- Контактная информация:
Девочки! У меня проблема с ФР-кой (ножка покрасилась и ни чем не оттирается. Помогите пожалуйста, если у кого-нибудь есть возможность поделиться отмывающим чудо-средством, поделитесь (не безвозмездно) или если можно закажите (не сочтите за наглость, просто англицким не владею и в магазинах зарубежных не понимаю). Буду очень благодарна!
- Танечка
- Новичок на форуме
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 янв 2009, 19:49
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Помогите избавить Барби от пятен
у моего Кена на ногах тоже после штанов пятна были. Я немножко капнула уксус на палец и потёрла.И потом немножко пошкребла. Пятна прошли
Re: Помогите избавить Барби от пятен
скажите
то средство из сша
помогает от пятен полученных от одежды
не могли бы написать
не оставляет ли он белых пятен
спасибо заранее
очень благодарен всем кто делится бесценным опытом на форуме
а то у моей мамы есть проблемы от одежды
то средство из сша
помогает от пятен полученных от одежды
не могли бы написать
не оставляет ли он белых пятен
спасибо заранее
очень благодарен всем кто делится бесценным опытом на форуме
а то у моей мамы есть проблемы от одежды
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Здравствуйте всем! Может не совсем в тему, но все же спрошу. У моей барбешки старенькой на ножках белые пятна, видимо уже в силу ее возраста, хотелось бы узнать - это можно как-то устранить или это уже необратимые явления? Может кто сталкивался с подобным?
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Это свойственно Маттеловским куклам 80-х годов, в частности всем Лавлилоксам и, похоже, всем или многим Скипкам тех лет. У светлых кукол пятна белесые, у темнокожих - зеленые. Насколько я знаю, лекарства нет.
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Дюкаша, спасибо за ответ. Жаль, конечно, что пятнышки эти неустранимы. Подумывала пересадить на другое тельце, а потом не решилась как-то, пусть останется ее родное. Девочка очень миленькая, старенькая - пусть остается сама собою. Будем ходить леопардиками пятнистыми))
- Дюкаша
- Dolls, dolls, dolls
- Сообщения: 6941
- Зарегистрирован: 25 янв 2006, 08:38
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Я своих тоже не пытаюсь как-то изменить. Говорю, что пятна - признак того, что они истинные Лавлилоксы.
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Полностью согласна
- Энни777
- Кукольник-фанат
- Сообщения: 319
- Зарегистрирован: 27 янв 2009, 21:05
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re: Помогите избавить Барби от пятен
Не слишком гуманный способ,но...
Вывела пятна от черных синтетических брюк на резиновых ногах "белокожей" барби, но по времени это долго!!!неделю не меньше!
белизна гель наносится на белую ткань, этой тканью обернуть ногу и сверху обернуть мокрой белой тканью
если пятна ниже бёдер можно опустить в стакан с отбеливатилем
предупреждение: 1) этот способ не подходит для "темнокожих "кукол
2) у дешевых аналогов барби бывают слоёные(!) ноги(т.е. пластик идет тонкими рваными слоями)
возможно появление маленьких пузырей; некоторые пузыри проходят сами,другие приходиться прокалывать
Вывела пятна от черных синтетических брюк на резиновых ногах "белокожей" барби, но по времени это долго!!!неделю не меньше!
белизна гель наносится на белую ткань, этой тканью обернуть ногу и сверху обернуть мокрой белой тканью
если пятна ниже бёдер можно опустить в стакан с отбеливатилем
предупреждение: 1) этот способ не подходит для "темнокожих "кукол
2) у дешевых аналогов барби бывают слоёные(!) ноги(т.е. пластик идет тонкими рваными слоями)
возможно появление маленьких пузырей; некоторые пузыри проходят сами,другие приходиться прокалывать
Вернуться в «Кукольная лечебница»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей