Kat+ писал(а):Барбейские руки я снимала (правда с китайского дешевого варианта). Делается это очень просто, тело при этом трогать не надо. Только вынутую руку вставлять нужно очень аккуратно, чтобы плечевая часть тела не порезала резину шарнира
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Жаль, что фотки не видны. Мне бы поподробнее про руки. Очень хочу одной куколке ручки поменять (ножки-то легко, это мы умеем, а вот с руками дело плохо... пока руки вынимала из тела с молдированной одеждой тело разломалось совсем в пух и прах). Интересно, можно ли это сделать менее болезненно для тела.