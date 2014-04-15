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Замена рук и ног у куклы Барби

Всё о починке и реставрации кукол. Устранение и предупреждение поломок. Уход за куклами.

Модератор: mary vassilieva

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chornaya_koshka
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6190
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 12:26
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение chornaya_koshka » 15 апр 2014, 10:40

Kat+ писал(а):Барбейские руки я снимала (правда с китайского дешевого варианта). Делается это очень просто, тело при этом трогать не надо. Только вынутую руку вставлять нужно очень аккуратно, чтобы плечевая часть тела не порезала резину шарнира
[ Изображение ] [ Изображение ]

Жаль, что фотки не видны. Мне бы поподробнее про руки. Очень хочу одной куколке ручки поменять (ножки-то легко, это мы умеем, а вот с руками дело плохо... пока руки вынимала из тела с молдированной одеждой тело разломалось совсем в пух и прах). Интересно, можно ли это сделать менее болезненно для тела.
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Менолли
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 19:48

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Менолли » 12 авг 2014, 14:31

Прошу прощения, если не по теме, а можно ли поменять конечности у 'мягкой' (с набивным телом) Барби? У куклы из детства кошка пожевала ручку, кисть практически насквозь прокушена. Кажется, ручки там не от обычной барби, а какие-то специально отлитые до локтя с креплением (вшиты в тело).
Спасибо
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Nasty
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 34825
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 16:11
Откуда: Россия, г. Москва
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Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Nasty » 12 авг 2014, 14:38

Менолли, по любому нужен донор, а крелпление самим выпиливать :roll:
Есть другой вариант вылепить - из пластики (самой или заказать)
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Менолли
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 03 ноя 2008, 19:48

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Менолли » 12 авг 2014, 15:24

Nasty, что без донора не обойтись- это и так понятно)))). Думала, может, кто-то уже сталкивался с таким, ибо самой пробовать уж очень страшно). Всегда, конечно, есть вариант пересадить голову)
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Nasty
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 34825
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 16:11
Откуда: Россия, г. Москва
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Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Nasty » 12 авг 2014, 16:40

Менолли, замена тела самый идеальный и простой вариант.
А пробовать, что то делать всегда страшно по началу.
Я свои сейчас лего пилю и руки и ноги ради подвижности.
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chornaya_koshka
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6190
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 12:26
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение chornaya_koshka » 01 мар 2016, 17:23

turtle_cherry, вот актуальные ссылки по ногам:
http://antra.ucoz.ru/forum/2-1-1
http://antra.ucoz.ru/forum/2-2-1
Где ноги на шарнирах, там с одного снял, на другой надел, все просто, тело вообще не затрагивается. Резинковые ноги тоже легко туда-сюда менять. А вот если надо с одного на другое поменять (с шарниров на те, что на резинке), то чуть посверлить нужно.
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Adelaida
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 13:40
Откуда: Красноярск

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Adelaida » 07 ноя 2016, 10:40

Очень хочу на пивотальное тело поставить голени с балетной стопой. Если найдутся среди форумчан радикалы, которым приходилось работать с таким коленным шарниром, поделитесь опытом. Заменяемая часть вынимается после нагревания? Или предстоит разлом бедренной части по шву?
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chornaya_koshka
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 6190
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 12:26
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение chornaya_koshka » 04 мар 2017, 17:36

Adelaida, а не проще ноги целиком поменять? Если ноги на резинке - вообще просто это сделать...
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Adelaida
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 13:40
Откуда: Красноярск

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Adelaida » 11 мар 2017, 13:02

chornaya_koshka, да, резинки - это для меня болезненная тема. Воспользуюсь вашим советом, если не получится по-другому)
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mariakn
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 15:38
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение mariakn » 12 май 2017, 20:38

Народ, не подскажете, есть ли вариант снятия рук в локтевом суставе у Барби So in style без раскурочивания швов? Попыталась вытащить штырь, не получилось, так туго сидит, что побоялась банально оторвать. Пробовала нагревать под горячей водой - тоже ничего не получилось...
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Olviya
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1056
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 01:09
Откуда: Харьков, Украина
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Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Olviya » 04 мар 2019, 01:06

mariakn, о, и мне нужна похожая подсказка!
Может хоть сейчас кто-то откликнется?

Купила пивотальную Мбили из серии базикс металлик, а у нее шарнир левого локтя не до конца посажен в своё гнездо. Не сильно в глаза бросается, но раздражает жутко - коснешься руки, а она аж вибрирует, как пружина.
В кипятке подержать пробовала - ни вытянуть, ни затолкать на место не получилось.
Реально что-то с этим сделать?
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mariakn
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 15:38
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение mariakn » 04 мар 2019, 17:09

Olviya, я в итоге аккуратно, макетным ножом, разводила локтевой шов. По другому в моем случае не получилось бы, так как на конце штыря оказалось утолщение - ни кипяток, ни фен не помогли бы снять руку :cry:
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Olviya
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1056
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 01:09
Откуда: Харьков, Украина
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Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Olviya » 04 мар 2019, 19:59

mariakn, спасибо большое, эх, видимо так и придётся. Я-то надеялась, что там принцип крепежа, как у МХ, рука выниматься должна...
Хотя именно эта рука запаяна качественно, аж страшно трогать, а правая - как назло - оба шва разошедшиеся на пол сустава!
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mariakn
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 15:38
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение mariakn » 04 мар 2019, 20:42

Olviya, вот и я так думала :( Собственно я пересаживала Барби на тело МХ и руки от локтя тоже меняла... А у So In Style оказалось такое сложное крепление :( Если у одной руки шов разошелся, попробуйте подглядеть, какой там штырь? Хотя, если не вынимать руку, а только подправить, то и строение крепежа не важно... Вижу два варианта: либо рискнуть и попробовать развести шов, либо не рисковать и оставить как есть :icon_e_wink:
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Olviya
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 1056
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 01:09
Откуда: Харьков, Украина
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Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение Olviya » 04 мар 2019, 22:24

mariakn, заглянула - ужаснулась. Там на краю штыря такая приличной толщины шляпка, помещенная в такой типа карман :crazy: , поэтому пытаться задвинуть сустав, как и вытянуть его - бесполезно. А раздирать шов, когда он реально качественно заделан - слишком большой риск повредить саму руку. К тому же - это темный скинтон, и любые повреждения пластика вызывают его побеление.

Оставлю-ка я его, как есть, подальше от греха :think: ...
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mariakn
Серьезно интересуюсь
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 окт 2010, 15:38
Откуда: Москва

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение mariakn » 05 мар 2019, 16:52

Olviya, во-во, и у меня такое же было :( Замена рук превратилась в жуткий гемморой :(
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illuzoriya
Новичок на форуме
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 апр 2017, 19:31

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение illuzoriya » 09 янв 2020, 00:13

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, лечится ли оторванная рука у винтажечки? Рука отломилась и я не знаю как починить, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?

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kroshkaRu
Dolls, dolls, dolls
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: 21 мар 2007, 08:28
Откуда: Сибирь

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение kroshkaRu » 19 фев 2020, 16:11

illuzoriya, воттут пишут, что вроде заменяются ручки, но как - я так толком и не поняла. Ну, не до полной уверенности в успехе..
https://www.toybytoy.com/doll/Tips-for- ... stic-dolls
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anfa
Куклы? Обожаю!
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 12:04

Re: Замена рук и ног у куклы Барби

Сообщение anfa » 21 июн 2021, 14:50

Покажу тут результат пересадки шарнирных рук от дефы на барби.
Руки у дефы резиновые и их получилось просто стянуть с креплений, разогреть, подцепить плоской отверткой и как следует потянуть. Крепление рук у барби такое же, шарниры одинакового строения, только край шарнира потолще. Пришлось обтачить край родного шарнира на теле барби граверовщиком, прямо не снимая, не раскрывая тело и потом пыхтя натянуть руки дефы ) Разнотон не критичный, на фото более заметно чем в жизни, потому что материалы тела и рук разные. Что характерно с родным тело у головы Люси Дефа разнотон больше )
Тело барби + руки от Дефа + голова от Дефа Люси Русалка
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