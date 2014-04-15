Фотохостинги imageshack.us и piccy.info/, а также smayliki.ru и ifotki.info и др.

заменили все фото, которые там размещали пользователи на провакационный текст. Если видите - жалобите, пожалуйста. Размещали сами - удаляйте! Это угрожает существованию форума!

Любое обсуждение текущей международной ситуации - бан без предупреждения.

До конца февраля 2023 года будет реформирован (сокращен) раздел "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ".

Рекомендуем вам сохранить важную информацию на своё устройство и обменяться контактами с продавцом/покупателем/заказчиком/мастером!

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